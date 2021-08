Anziana derubata dell'orologio d'oro, ladra identificata e denunciata

PANDINO - Lo scorso 23 giugno un’anziana donna di Pandino, mentre rincasava a bordo della sua bicicletta, era stata avvicinata da una giovane donna che repentinamente l’afferrava per il braccio rubandole l’orologio d’oro che teneva al polso; nella concitazione del momento, la vittima cadeva a terra mentre la malvivente fuggiva a bordo di un’auto guidata da un complice. Da quel momento i militari di Pandino hanno avviato una serie di ricerche ed accertamenti, avvalendosi anche dell’ausilio dei sistemi di sorveglianza dei varchi stradali e telecamere di videosorveglianza del centro cittadino, fin quando non sono arrivati a identificare e denunciare l’autrice del furto con strappo, una cittadina romena, classe 1988 e residente a Milano, pregiudicata per reati analoghi compiuti nelle province limitrofe a quella milanese.