Addio a Alberto Scotti, fondatore della Nostranello Sanfelice

GADESCO - Un imprenditore noto, stimato e apprezzato in tutto il territorio ma non solo. Una persona che ha saputo mettere in relazione la tradizione con una visione lungimirante che l'ha portato a guidare la sua azienda con sede in via Battisti a Gadesco Pieve Delmona per più di 50 anni: comunità in lutto per Alberto Scotti, presidente della celebre ditta Nostranello pollo Sanfelice, classe 1926.

L'azienda Sanfelice S.p.A. è nata dall’idea e dalla passione di Alberto Scotti e della moglie Giuseppina Apicella. Negli anni cinquanta la signora Scotti, con un’amica, da Cremona ha raggiunto Milano con una corriera e acquistato la prima incubatrice, dando il via all’incubazione e vendita di pulcini.

Negli anni Sessanta Scotti, appassionato di allevamenti avicoli, intreccia rapporti con gli allevatori olandesi, facendo viaggi in Olanda e Stati Uniti, per acquisire le nuove avanzate tecniche di produzione dei polli da carne. Nel 1964 nasce l’attuale incubatoio e, convinto che il controllo completo della filiera assicurasse maggiore qualità, propose ad agricoltori della zona di costruire allevamenti che potessero fornire gli animali necessari al soddisfacimento delle necessità.

Agli inizi degli anni Settanta prende il via l’attività di macellazione e distribuzione della carne. Sanfelice è stata la prima azienda italiana del settore avicolo ad aver ottenuto la certificazione ISO 9000 (certificazione di processo) già nel 1998. Con il suo fondatore, Alberto Scotti, che a più di 90 anni ha continuato ad essere attivamente presente in azienda affiancato dalla figlia.