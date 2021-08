Inizio di luglio buono, dopo il 15 aumento dei casi

CASALMAGGIORE - Il sindaco Filippo Bongiovanni tira le somme della situazione Covid, come da consuetudine consolidata. "Il mese di luglio 2021 era partito molto bene, Casalmaggiore fino al 9 luglio è rimasta senza casi. Poi 2 positivi in un colpo e fino al 15 luglio erano comunque solo 10 e pare avessero ancora variante Alfa".

Dopo il 15 luglio "l'aumento dei casi è stato consistente ed è comparsa nel casalasco anche la variante delta. Oggi abbiamo 57 positivi attivi, tutti non ospedalizzati. 36 sono sotto i 26 anni. Ci sono un paio di focolai familiari ampi, in ogni caso almeno 21 positività riguardano conviventi dei casi indice. Le uniche frazioni ancora covid free sono Cappella, Camminata, Motta San Fermo e Vicoboneghisio".

Per fortuna, continua il sindaco, "solo per un positivo è stato necessario il ricovero a Cremona, ma è già stato dimesso e poi guarito, senza conseguenze particolari. L'ospedale Oglio Po è Covid Free. La campagna vaccinale presso l'hub AVIS di Casalmaggiore non è mai stata interrotta e non lo sarà nemmeno per il mese di agosto. I residenti già vaccinati con almeno la prima dose sono 9177 che rappresentano il 70,72% della popolazione eleggibile di cui 6835 hanno già ricevuto la seconda dose, più del 50%".

Da inizio pandemia i casi globali a Casalmaggiore sono 1411 Nel mese di luglio si sono registrati 60 casi rispetto ai 4 di giugno e i 48 di maggio. I guariti totali salgono a 1301. Nessuno è morto di covid in questo mese, il totale rimane di 53 decessi. Età media 79 anni e mezzo. Nel mese di luglio 2021 sono 13 i deceduti in totale. Rispetto agli anni scorsi si è nella media.