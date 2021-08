In coda per scegliere il medico di famiglia

CREMONA - Cremona, mese di agosto 2021. In tanti sono partiti per le spiagge. Ma in molti, invece, si stanno ritrovando in coda. Non in autostrada ma allo sportello «scelte e revoche» dell’Asst di Cremona. Quello dove si va a richiedere o cambiare, il medico di base. Anche ieri, infatti, all’ufficio deputato, in tanti si sono trovati in fila per accedere a questo servizio, lamentandosi del tempo di attesa, certo, ma anche del rischio assembramenti. Una situazione che, tra l’altro, pare si verifichi piuttosto spesso. Il problema, in realtà, non è solo cremonese, ma, spiegano dall’Asst, nazionale, perché sono tantissimi i medici di medicina generale in Italia che stanno scegliendo di andare in pensione, creando così un po’ di problemi nella copertura della medicina di base.

Detto questo, le strade per evitare le code esistono. Ufficialmente, intanto, per recarsi allo sportello bisognerebbe aver prenotato. Sono previste 4 persone ogni 15 minuti. È pur vero che spesso al numero verde consigliato per informazioni, risulta che non rispondano. Chi riesce a prenotare, non dovrebbe trovare la coda, ma al massimo, le altre tre persone previste da quei 15 minuti di range. Le code si formano perché molti si recano direttamente all’ufficio deputato. Dove allo sportello, prenotano poi un appuntamento per cambiare medico.

C’è però anche un’altra via se non si vuole presentarsi di persona all’ufficio, con il rischio di trovare la coda. Ed è procedere via internet al cambio di medico.

Sul sito www.asst-cremona.it, basterà entrare nella home page, selezionare la voce: ‘come fare per’ e andare nella sezione ‘scegliere o cambiare il medico/pediatra’. Per procedere, basterà poi essere muniti di tessera sanitaria. Si può cambiare anche quello di terzi se si è in possesso di una delega. Insomma l’alternativa ad andare allo sportello c’è, evitando magari così, fastidiose code e i tanto temuti assembramenti.