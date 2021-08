In provincia di Cremona solo 2 nuovi contagi

CREMONA - In Lombardia, a fronte di 10.511 tamponi effettuati, sono 326 i nuovi positivi (3,1%). In provincia di Cremona solo 2 casi, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Nella regione aumentano i ricoverati nelle Terapie intensive: 32 (+5). Crescono anche i ricoverati nei reparti normali: 210 (+2). Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi per provincia: Milano 91; Bergamo 4; Brescia 26; Como 10; Lecco 2; Lodi 1; Mantova 23; Monza e Brianza 19; Pavia 9; Sondrio 2; Varese 117.

[I DATI DI OGGI]