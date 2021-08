Cicogne ospiti in paese, uno dei piccoli resta folgorato

SPINO D'ADDA - Potrebbe essere stato fatale un volo troppo ravvicinato ai cavi dell’alta tensione, toccati con le ali. Uno dei quattro piccoli di cicogna, nati in primavera in paese, è stato trovato morto nei giorni scorsi. Era a terra e non presentava ferite, proprio sotto i cavi dell’alta tensione. Per questo motivo si pensa sia morto a causa della folgorazione. Insieme alla coppia di genitori, negli ultimi giorni vengono avvistati tre piccoli. E tra gli spinesi che seguono da vicino la famiglia, ha preso corpo l’ipotesi che l’esemplare trovato morto fosse il quarto componente.

Le due cicogne adulte da due anni hanno scelto la cima di una magnolia, che si trova in un giardino privato nel centro del paese, come luogo di nidificazione. Sono ormai diventate un simbolo per Spino e anche quest’anno il loro ritorno in primavera era stato accolto con grande piacere da molti residenti.

Volatili maestosi, che spesso si spostano nei terreni agricoli intorno al paese per cibarsi. Con loro ci sono i piccoli che stanno perfezionando il volo e proprio durante questa fase, potrebbe essere avvenuto l’impatto fatale con i cavi dell’alta tensione.