«A San Carlo avviati i lavori: nessuna cementificazione»

CREMA - I problemi del quartiere San Carlo hanno acceso il dibattito tra amministrazione comunale e forze di opposizione. Nelle scorse settimane, il consigliere pentastellato Manuel Draghetti aveva addirittura presentato un’interpellanza, con tanto di corredo fotografico, per segnalare diverse disfunzioni e chiedere lumi su tempi e modi d’intervento. Nei giorni successivi, a ribadire ciò che a San Carlo non funziona sono stati una cinquantina di residenti, firmatari di una lunga lettera.

In via Lago Gerundo, gli interventi richiesti sono già in corso: molte delle buche nell’asfalto che sono state segnalate sono già state chiuse

Problematiche «note», che ha risposto, in aula Ostaggi, attraverso l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi. «In via Lago Gerundo, gli interventi richiesti sono già in corso — l’esordio del titolare della delega ai Cantieri —: molte delle buche nell’asfalto che sono state segnalate sono già state chiuse. E il cestino dei rifiuti bruciato è stato riposizionato e in quanto ai giochi del parco degli Alpini, verrà fatta manutenzione straordinaria di tutti quelli esistenti».

Ma non solo: tra le criticità segnalate, anche quelle relative al giardino dell’asilo di via Braguti. «Valuteremo nuove piantumazioni», ha assicurato Bergamaschi. E le risposte dell’assessore, punto su punto, hanno riguardato anche le accuse di cementificazione del quartiere, dove è in programma un nuovo intervento di edilizia residenziale.

«Trentacinquemila metri quadrati di aree verdi — ha precisato Bergamaschi — sono stati ceduti al Comune; di questi, ventimila verranno destinati a parco urbano creando un importante corridoio ecologico nel quartiere. Rispetto a quanto previsto nel Ogt del 2011, non è stato cementificato un metro quadrato in più».

La precisazione non ha comunque soddisfatto il consigliere di M5S Draghetti: «Il Pgt era sbagliato — l’attacco —: con quanto è stato realizzato di recente (il riferimento è ai nuovi supermercati, ndr) voi non avete fatto una trasformazione dell’area, ma una devastazione. Sono rimasti solo due triangoli di verde: è uno scempio».