Addio a Leonardo Torre, il meccanico provetto delle Ferrari

BOZZOLO - Profondo cordoglio a Bozzolo e nel circondario per la scomparsa di Leonardo Torre, deceduto a 65 anni dopo una breve malattia, di quelle che purtroppo stanno funestando tante comunità, conclusa con il percorso delle cure palliative avviato dagli operatori dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Torre era un meccanico provetto alla Maranello Service di Calvatone. Le due Ferrari posizionate questa mattina sul sagrato della chiesa di San Pietro a Bozzolo, in occasione dei funerali celebrati dal parroco don Luigi Pisani, la dicono lunga su quale fosse il rapporto tra Torre e le auto che tanto a lungo aveva curato, come un medico fa con un paziente, o forse meglio sarebbe dire come un chirurgo fa in sala operatoria. Gioielli di meccanica e di tecnologia che il 65enne conosceva bene nei minimi dettagli e sapeva come trattare, grazie alle sue conoscenze e alla sua ampia esperienza sul campo. Il 65enne lascia la moglie Katia, la figlia Elisa, le sorelle Camilla e Francesca. Al termine della cerimonia funebre, il feretro è stato trasferito al tempio crematorio di Mantova.