Perde il controllo dell'automobile che si ribalta, ferito 18enne

RIPALTA GUERINA - Incidente stradale poco dopo le 7 sulla SP ex SS 591, strada per Montodine. Un giovane di 18 anni ha perso il controllo della propria auto che si è ribaltata. Il ragazzo, V. R., nell'impatto ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato trasferito in ospedale a Crema con codice giallo. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa Crema, l'automedica, una pattiuglia della Polstrada e i vigili del fuoco.