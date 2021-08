Nuova era alla canottieri Eridanea, ok al socio temporaneo

CASALMAGGIORE - Soci temporanei dell’Eridanea. Una occasione per conoscere da vicino una importante realtà associativa cittadina e, chissà, per diventarne poi soci. Questo il senso della «Promo estate 2021» che il consiglio direttivo della Canottieri Eridanea, guidato dalla presidente Silvia Orlandini, propone a tutti. Si tratta di un permesso mensile per i non soci. Con 150 euro, per gli adulti (nati dal primo gennaio 2003) è possibile avere il diritto di accesso al centro con l’utilizzo di tutte le strutture, come le piscine, i campi da tennis, la palestra, gli spazi sociali come il bar e il ristorante. I ragazzi tra i 14 e i 17 anni diventano «soci» con 75 euro, mentre i bambini da 10 a 13 anni con 35. La promozione è gratuita invece per i minori nati dal primo gennaio 2012.



La promozione è usufruibile una tantum e non è ripetibile. «Ciò significa — dicono all’Eridanea — che terminato il mese di validità l'ospite potrà decidere se iscriversi, corrispondendo le relative quote, oppure interrompere la frequentazione della società. Se l’ospite decidesse di diventare socio entro il 2021, l’importo della promozione verrà decurtato dalle quote sociali da corrispondere». La disponibilità dei posti è limitata ed è subordinata dal consiglio e dall’evoluzione delle restrizioni legate al Covid. A quest’ultimo proposito, l’ospite — che sia un singolo o una famiglia — dovrà esibire il Green Pass per l’accesso alla palestra. L’iniziativa è stata accolta con pareri diversi all’interno della società. C’è chi ha criticato e chi invece sostiene l’idea. «Noto — scrive una socia della Canottieri — che alcune persone sono ancora accecate dalla rabbia e per tanto non riescono ad essere obiettive, il loro criticare è solo un atteggiamento di ribellione verso una nuova gestione che cerca di ‘aggiustare il tiro’». Un altro: «Secondo me è una bella iniziativa, limitando gli accessi, per permettere di conoscere la struttura. L'importante è che sia una sola volta e poi mai più, perché altrimenti non ha senso iscriversi annualmente».