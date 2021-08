In provincia chiusura di settimana con altri 19 contagiati

CREMONA - Si chiude con altri 19 contagiati la quarta settimana della nuova ondata di epidemia in provincia di Cremona, secondo l’aggiornamento quotidiano della Regione Lombardia. Con i dati di oggi, il bilancio da lunedì sul nostro territorio è di 212 casi positivi contro i 164 della settimana scorsa, i 122 di quella precedente, i 74 di quella ancora prima e i 40 dei giorni dal 28 giugno al 4 luglio. Un incremento più accentuato di quello registrato a livello regionale, sia in termini di incidenza che paragonando gli aumenti relativi nel numero di casi. L’incremento rispetto alla settimana prima è stato infatti del 29,3% in provincia di Cremona, mentre a livello regionale è stato del 24,5%.

IN ITALIA

Cala il numero dei nuovi contagiati Covid in Italia: i nuovi casi sono 5.321, in discesa rispetto ai 6.513 registrati ieri; cala anche il numero di tamponi processati, solo 167.761. Il tasso di positività si impenna e passa dal 2,4% di ieri al 3,17%. Cala notevolmente il numero dei decessi, 5 le vittime mentre ieri erano state 16 (-11). I guariti sono 1.250, mentre gli attuali positivi arrivano a toccare quota 91.350 con un incremento di 4.065. (ITALPRESS)

Sono 167.761 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 264.860. Il tasso di positività è del 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri. (ANSA)