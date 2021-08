Variante Delta dominante, una minaccia per i nostri ragazzi

CREMONA - Se l’imperativo categorico iniziale era salvare i più anziani, perché più fragili di fronte al virus, ora l’obiettivo da difendere si trova all’altro capo di una immaginaria linea generazionale: da proteggere, adesso, sono i più giovani. Perché se fino ad ora il Covid si è dimostrato meno pericoloso per bambini e adolescenti, con la vaccinazione delle fasce di popolazione più avanti d’età e la presenza di un virus molto più contagioso aumenta la percentuale dei casi tra i soggetti nella fascia d’età 0-12 anni (che non possono ancora essere vaccinati perché un vaccino per loro non è ancora disponibile) e tra i giovani che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale. L’andamento pandemico, e nello specifico il cambio di target di quella che per gli esperti è da considerarsi la quarta ondata, è ben visibile anche in provincia di Cremona. Lo attestano i dati del report settimanale di Ats Val Padana: evidenziano come la variante Delta sia ormai preponderante.

«I campioni genotipizzati dimostrano questa preminenza senza alcuna ombra di dubbio», conferma la dottoressa Linda

Emerge chiaramente come sia la fascia dei più giovani quella da attenzionare. E del resto più della metà delle platea degli under 18enni non ha ancora intrapreso l’iter vaccinale

Guarda, dell’Osservatorio epidemiologico di Ats Val Padana. L’altra evidenza, altrettanto certa: «Emerge chiaramente come sia la fascia dei più giovani quella da attenzionare. E del resto più della metà delle platea degli under 18enni non ha ancora intrapreso l’iter vaccinale. Non a caso le curve di contagio che si stanno alzando rapidamente sono quelle che riguardano le fasce tra i 14 e i 18 anni e tra i 19 e i 24 anni».

Praticamente bloccate, invece, quelle degli over 70; piatta quella relativa agli ultra 80enni. Una situazione che pone più di un problema anche in vista del rientro a scuola a settembre: l’organizzazione dovrà tenere conto di questo aspetto per mettere in campo strategie che possano contrastare un virus mutato. «Per proteggere i bambini che non si possono ancora vaccinare è necessario ridurre la circolazione dell’infezione con la copertura di tutti quelli che lo possono fare — afferma Guarda, ribadendo un concetto che continua a valere —. La campagna nei giovani, che sono il 25% della popolazione, deve essere il nuovo obiettivo».