Dieci minuti di grandine e vento forte, pianta cade sulla strada

SAN LORENZO DE’ PICENARDI (TORRE DE’ PICENARDI) - Dieci minuti di temporale intenso con grandinata e vento forte, poco prima delle 15, hanno provocato la caduta di una pianta dal parco dell’agriturismo Cantonazzo di San Lorenzo de’ Picenardi in via Verdi. Sul posto sono intervenuti il sindaco Mario Bazzani e i vigili del fuoco, che hanno isolato l’area durante la rimozione dei rami. L’episodio è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla improvvisa caduta del pioppo del parco del castello di San Lorenzo con conseguenti danni a due autovetture parcheggiate in strada.