Terribile tamponamento sulla Padana Inferiore, una vittima

MONTICELLI - Terribile tamponamento sulla Padana Inferiore alle porte del paese: una Fiat Panda si è scontrata contro la Volvo che la precedeva. Il conducente dell’utilitaria, 44enne di Caorso, non ce l’ha fatta nonostante i disperati tentativi di soccorso. Sul posto 118, anche l’eliambulanza da Parma, e vigili del fuoco. Ferite lievi per la conducente della Volvo, residente in paese, che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Rilievi dei carabinieri di Monticelli.