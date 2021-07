Giustizia giusta, Pizzetti firma per due referendum

CREMONA - Questa mattina presso il banchetto del Partito Radicale il deputato cremonese Luciano Pizzetti ha firmato due referendum per la giustizia giusta, quello per la responsabilità diretta dei magistrati e quello per la separazione delle carriere.

“Ho deciso di firmare questi due referendum perché mi sembrano i più importanti, non che gli altri non lo siano, ma penso che ci si debba concentrare e non disperdere l'attenzione anche nell'auspicata eventualità che i referendum si tengano. Il primo per far sì che ci sia una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei magistrati nell'applicare la norma o nell'essere rigorosi nell'applicare la stessa. Il secondo perché penso che sia corretto separare le funzioni tra chi indaga e chi giudica”.

“Credo che i due referendum sottoscritti - ha ribadito Pizzetti - possano contribuire a riformare il pianeta giustizia che, è evidente, ha pecche notevoli, non funziona”.

Nel corso della mattinata sono stati numerosi i cittadini che hanno apposto la loro firma sui quesiti referendari ai tavoli allestiti presso il mercato dal comitato promotore. Fra questi il presidente della società canottieri Bissolati Maurilio Segalini.