La maestra va in pensione

ISOLA DOVARESE - Maria Eugenia Leonardi dopo 42 anni di servizio va in pensione. Storica insegnante elementare del paese in riva all’Oglio ha concluso l’anno scolastico e all’età di 60 anni si dedicherà ad hobby e passioni, assaporando un po’ di meritato riposo, anche se un po’ di malinconia la sente già.

Dopo aver terminato gli studi magistrali, ha vinto un primo concorso che le ha permesso di lavorare negli asili nido. Per alcuni anni ha prestato servizio a Castelleone. Poi dopo aver vinto un altro concorso ha iniziato il suo percorso come insegnante elementare, nei primi anni a Pessina Cremonese e poi, dal 1990 sino a fine carriera, alla primaria di Isola Dovarese, suo paese d’origine dove è nata e dove ha frequentato lei stessa la scuola.

«Non è stato facile insegnare nel proprio paese, non sono mancate le difficoltà ma ci sono state anche tante soddisfazioni. Rivedere i propri alunni, dopo che sono diventati genitori e avere a scuola i loro figli, è stato molto bello. A settembre non so come farò, sicuramente l’ambiente scolastico mi mancherà. Ho lavorato 42 anni e ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi piaceva. Certo non è stato semplice conciliare il lavoro con la famiglia, ma sono davvero contenta di esserci riuscita, grazie al sostegno di miei genitori e dei miei suoceri. Nel corso della mia carriera scolastica ho vissuto molti cambiamenti. All’inizio ho insegnato tutte le materie agli alunni che prendevo in prima e portavo sino in quinta. Poi il sistema è cambiato e dall’insegnante unica si è passati a tre insegnanti, dalla mezza giornata al tempo prolungato. E negli ultimi anni, visto che ero di ruolo e una figura costante per la scuola ho insegnato italiano».

E proprio nei giorni scorsi l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Gansi le ha consegnato una targa per ringraziarla «per la sua lunga carriera dedicata alla formazione umana e culturale della nostra comunità».