Inseguimento a tutta velocità, arrestato 58enne per furto e resistenza a pubblico ufficiale

CREMONA - Inseguimento tra le strade di Cremona: è avvenuto giovedì. Una pattuglia della Polizia di Stato della Questura di Cremona ha tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di furto di autoveicolo e resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga è iniziata in via Eridano dove la pattuglia di controllo del territorio ha intercettato un veicolo commerciale che, pochi istanti prima, la centrale operativa aveva segnalato quale probabile oggetto di reato, consumato in via Brescia ai danni del titolare di un esercizio pubblico.

Inseguimento per alcuni minuti a forte velocità tra le vie della città, circa otto chilometri, terminato in via Brescia nei pressi di un distributore di carburanti dove, bloccato il veicolo, il conducente ha tentato, invano, di darsi alla fuga nei campi: gli agenti della Squadra Volante hanno fermato l’indagato procedendo al suo immediato arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La misura precautelare applicata nei confronti del soggetto, C.S. di anni 58, pluripregiudicato conosciuto alle Forze di Polizia, è stata convalidata nell’ambito del giudizio per direttissima, cui è conseguita l’irrogazione della misura cautelare dell’obbligo di firma alle autorità di polizia. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Procedono le attività di prevenzione in ambito prevalentemente cittadino, con significativo rilievo del controllo del territorio al quale il Questore Carla Melloni ha ritenuto di attribuire un ruolo di preminenza, incrementandone l’efficacia attuativa mediante l’impiego di aggiuntive pattuglie, al mero fine di garantire la sicurezza dei cittadini nel periodo estivo feriale.