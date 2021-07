Comune pronto alle assunzioni: saranno sei

CASALMAGGIORE - Sei nuove assunzione al Comune di Casalmaggiore. Via libera della giunta al piano triennale del fabbisogno del personale del Comune. In sintesi, per la parte restante del 2021 — a parte le procedure già in corso — è previsto il reclutamento di un agente di polizia locale, mentre per il 2022 sono in programma cinque assunzioni a tempo indeterminato e pieno, mentre per il 2023 e 2024 al momento non sono previste assunzioni a tempo indeterminato, ma si provvederà successivamente, una volta che sarà valutata la situazione organizzativa dell’ente.

In particolare, per quest’anno l’agente di polizia locale (istruttore di categoria C) sarà inserito nell’organico comunale attraverso lo scorrimento di una graduatoria. Nel caso in cui l’assunzione non dovesse essere conclusa entro il 2021, si trasferirà sull’annualità 2022. Va ricordato che il 2 luglio scorso è stato bandito il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità da assegnare al settore dell’urbanistica, con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione il 2 agosto.

È poi fissata l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità da assegnare al settore dei lavori pubblici, ambiente e manutenzione, con decorrenza 16 agosto mediante scorrimento di una propria graduatoria. Fissata inoltre l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità da assegnare al settore della vigilanza dal 13 settembre, mediante scorrimento di graduatoria di un altro ente (in questo caso è Viadana). Delle procedure di assunzione previste con deliberazione di giunta dello scorso 18 maggio, l’unica incompleta riguarda l’assunzione presso il settore della vigilanza per la quale erano state originariamente previste due unità.

Per l’anno prossimo il piano prevede l’assunzione di un istruttore direttivo (categoria D) per l’area economico-finanziaria, di un istruttore (categoria C) per l’area istituzionale amministrativa e rapporti con il cittadino, un altro istruttore (categoria C) per l’area economico-finanziaria, un collaboratore (categoria B3) per l’area lavori pubblici, demanio e manutenzione del patrimonio, e un esecutore (categoria B1) per l’area servizi sociali, unità operativa servizi di assistenza domiciliare. Le modalità di reclutamento sono il concorso pubblico, ma anche la mobilità volontaria e lo scorrimento delle graduatorie.

Per poter delineare il fabbisogno del personale, l’amministrazione comunale ha dovuto considerare i parametri previsti dalla legge. Considerando che i residenti del Comune di Casalmaggiore al 31 dicembre 2020 erano 15.205, l’ente rientra nella fascia demografica «F», che comprende i Comuni da 10 mila a 59.999 abitanti, al quale corrisponde un valore soglia — in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti — pari al 27%.

Casalmaggiore rientra tra i Comuni cosiddetti «virtuosi» avendo un’incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti posizionata — con il suo 26% — al di sotto del valore soglia. Ai Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo «valore soglia» è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato.

L’amministrazione comunale procederà inoltre alle eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere a esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto.

La programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze e sarà comunque soggetta a revisione annuale.