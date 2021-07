In provincia di Cremona i nuovi casi sono 28

[I DATI]

CREMONA - Sono 678, a fronte di 36.583 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore (il tasso di positività è dell’1,8%). In provincia di Cremona si registrano 28 nuovi casi.

Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che sono 26 (-4), mentre quelli non in terapia intensiva sono 211 (+5). Una persona è deceduta (il totale è di 33.823).

Per quanto riguarda i casi per provincia: a Milano sono stati 231 di cui 102 a Milano città, a Bergamo 31, a Brescia: 53, Como 36; Cremona: 28, a Lecco: 6, a Lodi 10. A Mantova si sono registrati 35 casi, a Monza e Brianza: 55; a Pavia: 24, a Sondrio 9 e a Varese, infine, 116.