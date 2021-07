Lavori ai binari, due passaggi a livello chiusi: disagi nei prossimi giorni

CASALMAGGIORE - Disagi alla circolazione nelle zone interne nei prossimi giorni a causa delle previste chiusure di passaggi a livello. Lo ha reso noto il sindaco Filippo Bongiovanni, spiegando che l’azienda Valsecchi che per RFI, Rete Ferroviaria Italiana, sta effettuando alcuni lavori di armamento ferroviario sui binari per aumentare il livello di sicurezza, ha chiesto una ordinanza di chiusura di due strade e di due passaggi a livello. Quello di via Giacomo Matteotti, con conseguente variazione della circolazione veicoli e mezzi su strada, dalle 22 di lunedì alle 5 di giovedì, e quello di Strada Sabbioni, anche in questo caso con una modifica della circolazione, dalle 22 di mercoledì alle 5 di sabato.

“Per via Matteotti - dice il sindaco - si può prendere via Mazzola, non ci hanno chiesto la chiusura di quel passaggio a livello oppure andare dalla Sabbionetana. Per strada Sabbioni inevitabile andare o da cavalcavia Vicoboneghisio o da via Mazzola”.

Rispetto ai lavori ferroviari, iniziati lunedì 19, nei giorni scorsi i residenti di Casalmaggiore che abitano nei pressi della linea ferroviaria Brescia Parma sono stati preavvertiti anche dei possibili disagi nelle ore serali e notturne a causa di rumori anche sopra i limiti massimi di emissione acustica. E’ previsto che le opere si concludano entro domenica 8 agosto.