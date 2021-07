Stupro ai danni di una minorenne, cinque giovani in manette

CREMONA - Alle prime ore della giornata di giovedì 29 luglio, le Squadra Mobili di Cremona e Mantova hanno dato esecuzione alle misure cautelari richieste dalla Procura della Repubblica di Mantova ed emesse dal Gip di Mantova nei confronti di 5 indagati, tutti giovani italiani tra i 20 ed i 23 anni, per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata, commesso nei confronti di una ragazza minorenne domiciliata nel cremonese. La complessa e brillante indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Mantova, ha consentito ai due uffici investigativi di ricostruire nei dettagli gli eventi avvenuti il 18 maggio a Suzzara, in provincia di Mantova. Nello specifico, infatti, i poliziotti della Squadra Mobile di Cremona sono intervenuti il 1° giugno al Pronto Soccorso Pediatrico di Cremona, dove una giovane ragazza affermava di essere stata violentata circa due settimane prima durante una festa in una casa privata in provincia di Mantova. Gli inquirenti hanno verificato la attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni, svolgendo indagini tecniche ed acquisendo importanti e significativi riscontri.

Le indagini, che hanno visto impegnati per diverse settimane i poliziotti delle Squadre Mobili di Mantova e Cremona, si sono concluse il 2 luglio, quando, durante le prime ore della mattinata, sono state effettuate delle perquisizioni a carico degli indagati, che hanno permesso di individuare precisamente il luogo dove era avvenuta la violenza e di sequestrare telefoni e altri dispositivi informatici.

Due dei ragazzi coinvolti sono stati tratti in arresto in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere e accompagnati presso la casa circondariale di Mantova, mentre agli altri tre è stata notificata la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dal proprio domicilio dalle 20.