In provincia di Cremona altri 30 casi positivi nelle ultime 24 ore

CREMONA - A fronte di 38.602 tamponi effettuati, sono 661 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Lombardia, dove aumentano gli ospedalizzati. Crescono infatti di 12 i ricoverati nei reparti Covid (totale regionale 206) e di uno quelli nelle terapie intensive (totale 30). Il rapporto tra casi testati e positività riscontrate cala lievemente dall’1,8% di ieri a 1,7% di oggi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 3 (ieri 1) che portano il totale complessivo da inizio pandemia 33.822. Sono alcuni dei dati diffusi dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale elaborato dal ministero della Salute e Protezione Civile. Ieri i casi di Covid lombardi erano stati 720 (su 38.289 tamponi). La provincia con più contagiati è quella di Milano, con 209 positivi odierni, di cui 111 a Milano città, seguita da quella di Varese con 126. Nelle altre province lombarde i casi di oggi sono a Bergamo: 35; Brescia: 53; Como: 35; Cremona: 30; Lecco: 2; Lodi: 10; Mantova: 40; Monza e Brianza: 50; Pavia: 19; Sondrio: 8. (ITALPRESS)

IN ITALIA

Sono 6.171 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.696. Sono invece 19 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.336.906, i morti 128.029. I dimessi ed i guariti sono invece 4.130.393, con un incremento di 1.825 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 78.484, in aumento di 4.323 unità. (ANSA)