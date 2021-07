Assuero Lupi: «Io, ammonito da Ats ma vaccinato in Piemonte»

CREMONA - La telefonata del presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Cremona, Gianfranco Lima e la comunicazione ufficiale di Ats Val Padana inviata con pec in cui si «accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale»: e in tutto questo lo stupore. «Sono rimasto senza parole, non lo nego — afferma Assuero Lupi —. Ritrovarmi richiamato e inserito nella lista dei 40 medici o operatori sanitari no-vax mi ha un po’ inquietato e mi fa fare più di una riflessione sulla gestione dei dati». E la richiesta di controllare i dati è esplicita. Nella mail, recapitata dall’Ats Val Padana al medico cremonese e firmata dal direttore del dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Cristina Somenzi.

Il medico molto noto in città assicura di aver fatto tutto quello che doveva fare: «Io mi sono vaccinato a febbraio con la prima dose e nel mese di marzo con la seconda dose». Una spiegazione Lupi se l’è data sia della telefonata di Lima che della mail di Ats Val padana: «Credo che l’inghippo possa essere dato dal fatto del luogo in cui mi sono vaccinato — afferma proseguendo per ipotesi —. Io mi sono vaccinato a Casale Monferrato a inizio anno. La scelta si lega al fatto che tre o quattro volte al mese presto il servizio a Casale in Piemonte. Quando mi hanno proposto di vaccinarmi presso la struttura con cui collaboro non ho avuto dubbi nell’accettare. Adesso mi ritrovo a scoprire che questa mia scelta non è stata recepita dagli uffici lombardi. Basta vaccinarsi in una regione che non è quella di residenza perché accada questo? Mi sembra un po’ assurdo e preoccupante. Non posso credere che non ci sia modo di intrecciare i dati».



«La comunicazione per pec mi è arrivata alla fine della settimana scorsa, questa è quella che ho visto, non escludo siano

arrivate altre comunicazioni, ma non ne sono certo, non escludo mi siano sfuggire, non controllo sempre la pec — confessa l’interessato —. Mi chiedo però perché l’aggiornamento dei dati sia di competenza del singolo cittadino e se non sia possibile fare dialogare le diverse Ats fra loro, tanto più che c’è un database nazionale da cui ho scaricato il green pass e in cui risulto vaccinato regolarmente».

In merito, l’Ats Val Padana fa presente che la mail ricevuta dal dottor Lupi con l’accertamento vaccinale è — nella procedura — il terzo invio che l’amministrazione fa a coloro che non si sono vaccinati in luoghi diversi da quelli dell’hub di riferimento. Per questo è di responsabilità del cittadino comunicare all’amministrazione le pratiche vaccinali, soprattutto nel caso degli operatori sanitari. Il dottor Lupi non nega se così sarà — si riserva di controllare — procederà a inviare la documentazione ad Ats Val padana: «Rimane comunque lo sconcerto che malgrado un database ministeriale aggiornato, da cui, ripeto, ho scaricato l’altro giorno il mio green pass, alla fine sia il cittadino a doversi attivare per comunicare informazioni che dovrebbero essere fruibili grazie ai database informatici».