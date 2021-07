Auto finisce fuori strada, solo ferite lievi per gli occupanti

PIADENA DRIZZONA - Una automobile Ford è finita fuori strada lungo la provinciale 343 Asolana, tra Piadena e Canneto sull’Oglio, lungo via Castello alle 10,45. Sul posto una ambulanza di Pronto emergenza e una della Padana Soccorso, oltre a una pattuglia della polizia stradale di Casalmaggiore. Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per le persone che viaggiavano sulla vettura. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la Focus procedeva da Canneto in direzione Piadena quando ha urtato un camion che procedeva in direzione opposta e in seguito al contatto è volata fuori strada.