Note amare per le bande: zero fondi dalla Regione

CREMONA - Niente soldi per le bande. Regione Lombardia non recepisce le richieste inoltrate dall’opposizione e il movimento musicale, che raggruppa un considerevole numero di sodalizi e suonatori, si trova costretto ad affrontare una ripartenza ricca di incognite potendo contare solo sulle proprie forze, peraltro stremate dalla pandemia.

Regione Lombardia resta ancora sorda alle richieste d’aiuto che ormai da mesi arrivano dalle bande musicali

Duro l’affondo del consigliere regionale Matteo Piloni (Pd) all’indomani dell’approvazione dell’assestamento di bilancio. «Regione Lombardia resta ancora sorda alle richieste d’aiuto che ormai da mesi arrivano dalle bande musicali e che noi abbiamo cercato di tradurre in ogni modo, attraverso interrogazioni, missive, con emendamenti e ordini del giorno che purtroppo la maggioranza ha ignorato».

La rabbia di Piloni è che non si sia tenuto conto della pesante situazione pregressa: diciotto mesi di silenzio e inattività forzata che hanno messo in ginocchio soprattutto le formazioni più piccole. «Si tratta di realtà fortemente compromesse dalla pandemia, che necessitano di un intervento economico per poter riprendere le attività, azzerate e fortemente limitate; per questo avevamo chiesto la disponibilità di stanziare risorse per aprire nuovi bandi finalizzati a sostenere tutti i generi e le manifestazioni delle attività musicali, prevedendo un contributo a partire dal prossimo mese di settembre. Anche perché il bando che è stato attivato ha parametri troppo stringenti e permette l’accesso solo ad alcune federazioni e a pochissimi beneficiari».

La naturale conseguenza è che i sodalizi più grandi e più strutturati potranno beneficiare di un paracadute, quelli più piccoli ma non per questo meno radicati, no. «Prevedere un progetto minimo di 10 mila euro per gruppi che sono fermi da quasi due anni e quindi senza risorse economiche e senza ristori, equivale a tagliarli fuori. In più, nella maggior parte dei casi, tale somma equivale a un bilancio annuale, quindi questo bando risulta nettamente al di fuori delle possibilità delle piccole e medie realtà che sono la stragrande maggioranza».

Pur senza illudersi troppo, tra gli addetti ai lavori la speranza che un sostegno potesse essere concesso esisteva. Proprio per questo la consapevolezza d’essere stati un’altra volta dimenticati fa ancora più male.

«Un peccato — commenta Franco Valcarenghi, portavoce della banda Anelli di Trigolo, una delle più storiche della provincia con i suoi quasi 173 anni di attività — perché quei contributi da un lato avrebbero permesso di recuperare i costi sostenuti nei mesi scorsi e dall’altro di ricevere un aiuto per proseguire l’attività. Purtroppo, da quell’orecchio, la Regione ha dimostrato di non sentire. Comunque, cadute le restrizioni, si sono potute organizzare le prove al chiuso e sono ripartite le esibizioni all’aperto. Lentamente le bande stanno riprendendo a suonare e di servizi in programma ce ne sono molti. L’incognita è la scuola di musica: al momento in zona bianca si può ripartire in presenza ma nessuno può prevedere come evolverà la situazione a settembre».