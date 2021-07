In Lombardia tasso di positività all'1.8%: a Cremona 59 nuovi casi

CREMONA - Con 38.289 tamponi effettuati, sono 720 i nuovi positivi in Lombardia - 59 a Cremona - con il tasso di positività in leggero aumento all’1.8% (ieri 1.7%). Sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (29) mentre crescono quelli negli altri reparti (+14, 194). C'è un nuovo decesso per un totale complessivo di 33.819 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 230 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 101 a Milano città, 76 a Varese, 70 a Mantova, 59 a Cremona, 58 a Brescia, 56 a Como, 47 a Bergamo, 24 a Pavia, 23 a Monza e Brianza, 22 a Lodi, 6 a Lecco e 4 a Sondrio.

