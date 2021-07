L'Hub vaccinale si sposta a Castelverde

CREMONA - In questo periodo di boom di prenotazioni per i vaccini anti-Covid, la notizia tanto attesa è arrivata: l'hub vaccinale di Cremona si sposta a Castelverde. La scadenza del bando era fissata per la mezzanotte di ieri. La manifestazione di interesse per la concessione in comodato d'uso gratuito di locali da destinarsi all'attività vaccinale anti Covid-19 ha visto però la sola adesione della Sapiens Spa. Questa mattina la commissione di valutazione, dopo aver esaminato la documentazione prodotta, ha espresso parere favorevole in merito all’adeguatezza dei locali. La struttura messa a disposizione dalla Sapiens Spa, è ubicata a Castelverde, in via Adelio Stefanoni 1.

Prima di procedere alla stipula del contratto, i tecnici dell’Asst di Cremona dovranno effettuare i sopralluoghi di verifica, per accertare la corrispondenza fra quanto dichiarato dalla Sapiens Spa e l’effettivo stato degli ambienti. Inoltre, sarà indispensabile acquisire la certificazione di idoneità igienico sanitaria in carico ad ATS Val Padana.