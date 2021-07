Addio a Manfredi, protagonista della storia veterinaria italiana

CREMONA - Si è spento Antonio Manfredi, direttore della Scivac che ha fatto grande l'associazione nazionale dei veterinari a Cremona. Manfredi aveva 75 anni: ieri pomeriggio si è arreso alla malattia che le aveva colpito alcuni mesi fa costringendolo ad un lungo ricovero all'ospedale di Cremona. La sua morte scuote e addolora la comunità veterinaria italiana di cui è stato un protagonista honoris causa.

Dal 1984 aveva fatto nascere e crescere la Scivac, portando la sede societaria a Palazzo Trecchi e trasformandola in un polo di formazione veterinaria internazionale. Laureato in Economia e commercio, Manfredi aveva una vasta esperienza di direzione aziendale, prima nel settore pubblicitario e poi nel tessile, prima di dedicarsi interamente allo sviluppo dell’imprenditoria culturale veterinaria. Editore, giornalista, Manfredi ha firmato la direzione responsabile di tutte le testate veterinarie del circuito societario di EV. I funerali si terranno in forma strettamente privata.