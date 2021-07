Pedalata ecologica lungo la Postumia: la ciclabile ripulita dai rifiuti

CREMONA - Sui pedali lungo la pista ciclo-pedonale che ripercorre l'antica via Postumia fino a Malagnino per scoprire scorci inaspettati della campagna cremonese e per raccogliere i rifiuti abbandonati dagli incivili ai bordi del tracciato e nei boschi adiacenti: è stata una mattinata dedicata al rispetto dell'ambiente quella vissuta dai giovani del Corpo Europeo di Solidarietà in Erasmus a Cremona e per i ragazzi del centro estivo della Ciclofficina. L'iniziativa è stata organizzata da Legambiente Cremona con il sostegno del Centro Servizi per il Volontariato, ha organizzato l'iniziativa.

"Il circolo Vedo Verde di Legambiente Cremona è sempre felice di fare rete con le altre realtà locali per concretizzare progetti condivisi che pongono al centro la tutela e valorizzazione del territorio - commentano i volontari dell'associazione - coinvolgendo tanti ragazzi e ragazze che, con i loro educatori, hanno scelto di non arrendersi al degrado ma di contribuire in prima persona combattendo abbandono ed inciviltà. In un momento come questo, dove c'è voglia di tornare alla normalità e dove gli spazi aperti sono stati riscoperti come luoghi di vita, la parola d'ordine deve essere bellezza e tutti noi dobbiamo contribuire anche con dei piccoli gesti affinché i luoghi di tutti siano sempre più vivibili e belli".