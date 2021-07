Treni diretti pure in agosto: battaglia vinta dal comitato

CREMA - Due diretti su tre del mattino per Milano confermati, più un terzo convoglio che va a sostituire il primo treno delle 5, sempre senza cambio a Treviglio. Per il rientro, il servizio è sostanzialmente identico a quello del resto dell’anno. Sono gli orari che Trenord ha istituito per il periodo dall’8 al 29 agosto, per assicurare il collegamenti ferroviaria tra Crema e le altre stazioni della linea e il capoluogo regionale. Al contrario di ciò che era capitato in passato, e dopo le rimostranze prolungate da parte del comitato pendolari cremaschi, stavolta i diretti per Milano non verranno cancellati durante le settimane tradizionalmente dedicate alle ferie.

Molte aziende chiuderanno per la pausa di Ferragosto, ma ci sono ormai diverse realtà che non fermano l’attività, puntando piuttosto sui turni del personale nel prendersi un periodo di riposo. Negli anni c’è dunque maggiore necessità di collegamenti anche in agosto per chi da Crema e dal territorio deve recarsi a Milano. Dal 9 al 27 agosto, dal lunedì al venerdì, è confermato il diretto 10602 delle 5,32 da Cremona per Milano Porta Garibaldi, mentre il 10606 delle 6,35 dal capoluogo provinciale per la metropoli viaggerà anche il sabato e la domenica. Nei giorni feriali viene inoltre inserito il diretto 10650 (partenza da Cremona alle 5,02) con fermate in tutte le stazioni della linea cremasca.

«Accogliamo positivamente la decisione di Trenord di garantire i diretti anche nel periodo centrale di agosto – spiegano dal comitato pendolari –: abbiamo sempre sostenuto questa necessità. Adesso si deve arrivare ad ampliare l’offerta delle corse senza cambio a Treviglio lungo tutta la giornata».

reni a cadenza oraria, dunque, una proposta che i viaggiatori, ma anche la politica locale avanzano a Regione e Trenord ormai da diversi anni. Un incremento di questa tipologia di convogli c’è stato, ma non ancora in maniera tale da rispondere alle caratteristiche del servizio che vorrebbero gli utenti cremaschi.

Oltre alla conferma delle corse principali, il programma per il prossimo mese messo a punto da Trenord prevede ulteriori modifiche. Ad esempio, non sarà effettuato nel periodo compreso dall’otto al 29, il treno 10614 (Cremona 6,41 – Treviglio 7,53). Resta invece in servizio il regionale 10649 (Treviglio 18,36- Cremona 19,57). Cancellati due diretti della tarda mattinata: il 10601 (Milano Porta Garibaldi 10,22 – Cremona 12,19) e il 10608 (Cremona 12,41 – Milano Porta Garibaldi 14,40). Nei giorni di sabato e domenica, sempre nel medesimo periodo del prossimo mese, circoleranno i regionali 10637 delle 18,07 da Treviglio per Cremona e 10612 delle 5,41 dal capoluogo provinciale per la cittadina bergamasca.