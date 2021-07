Staccionata presa a calci e distrutta

CAPERGNANICA - E’ vero che ognuno si diverte come può, ma farlo rompendo una staccionata in legno sembrerebbe più un gesto di frustrazione. Eppure accade e infatti è accaduto l’altra notte nel tratto di pista ciclopedonale che da via Repubblica conduce a via Robati. Qualche buontempone ha pensato bene di prendere a calci la staccionata che costeggia e protegge la roggia Acquarossa, rompendola in diversi tratti. Certo, il manufatto era diventato secco per mancanza di manutenzione, ma senza questa bravata avrebbe continuato ad esercitare la sua funzione, che è quella di fare da barriera lungo il corso d’acqua.

In questo modo, invece, la protezione viene a mancare. Che sia sia trattato di un deliberato atto vandalico è evidente, ma lo conferma anche il fatto che un pezzo della palizzata è stato trovato in via Repubblica, a un centinaio di metri da dove avrebbe dovuto essere. Una scheggia di legno sporgeva anche verso la ciclabile, presentandosi come pericolo per i tanti che percorrono questo tratto. Che risulta molto frequentato in quanto conduce anche verso il centro sportivo comunale. Ora, per questioni di sicurezza, la staccionata andrà riparata e questo costituirà anche l’occasione per una manutenzione robusta dell’intero tratto, lungo un centinaio di metri. Il problema verrà preso in mano dal sindaco Alex Severgnini al suo ritorno dalle ferie.

Le bravate notturne non si limitano comunque a danneggiare la proprietà pubblica. Da tempo, ormai, c’è chi passa il proprio tempo a cambiare direzione ai cartelli che indicano le vie. La cosa crea disagi soprattutto in questo periodo estivo ai postini supplenti. Essendo destinati a svolgere il servizio in una zona che non conoscono, vengono spesso tratti in inganno dai cartelli delle vie fuori posto e sono costretti a chiedere lumi ai residenti.