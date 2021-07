Va in ospedale per partorire e scopre di essere positiva al Coronavirus

CASALMAGGIORE - Poco prima di partorire scopre di essere positiva al Covid. E' successo a una donna residente in città che nei giorni scorsi era stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Parma proprio in previsione dell'imminenza del parto. Le sue condizioni generali erano del tutto tranquillizzanti e nessuno poteva prevedere i risultati delle analisi preparatori. "Positiva al Coronavirus", l'esito incontrovertibile. Il marito, già pronto per entrare in sala parto, è stato immediatamente allontanato mentre la donna ha portato a termine la gravidanza in tutta tranquillità. E il neonato? "Negativo".