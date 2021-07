Si schianta contro il palo della luce: auto distrutta

CASTELLEONE - Perde il controllo dell'auto e va a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. L'incidente si è verificato alle 21.20 in via Quadelle. Il ferito, un ragazzo di 23 anni, è stato soccorso dalla Croce Verde di Castelleone e ricoverato in ospedale di Crema in condizioni apparentemente non gravi. Distrutta la Ford sulla quale viaggiava. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Castelleone e i vigili del fuoco di Crema che hanno messo in sicurezza la zona.