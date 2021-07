Jasmine Gorini tra le 40 pretendenti alla corona di Miss Grand Prix

GUSSOLA - La 18enne di Gussola Jasmine Gorini è tra le 40 prefinaliste a caccia del pass per la finalissima nazionale di Miss Grand Prix 2021, uno dei concorsi di bellezza più importanti organizzati in Italia. Jasmine, 1,64 di altezza, con il sogno di sfondare nel mondo della moda, sarà in passerella il 5 agosto a Giulianova, in provincia di Teramo, nello splendido scenario di piazza del Mare: la finale è in programma sabato 7 agosto a Pescara.



Promosso da patron Claudio Marastoni, il concorso di Miss Grand Prix, giunto quest’anno alla sua 34esima edizione, è stato trampolino di lancio nel corso degli anni di personaggi del calibro di Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana, Raffaella Fico e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema. Miss Grand Prix è affiancata anche da un contest social, Miss Grand Prix On the Web che, nei mesi invernali, vede cimentarsi centinaia di ragazze da tutta Italia.