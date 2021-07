A nuovo i 1.188 stalli blu della città: ecco il programma dei lavori

CREMA - ICA, il nuovo gestore della sosta veicolare a pagamento nella città di Crema, ha organizzato un rifacimento completo dei 1188 stalli blu della città nella prossima settimana, seguendo il seguente cronoprogramma:

lunedì 26 luglio: 199 stalli

martedì 27 luglio: 261 stalli

mercoledì 28 luglio: 250 stalli

giovedì 29 luglio: 267 stalli

venerdì 30 luglio: 211 stalli

Come concordato con il personale ICA, viste le previsioni meteo in particolare per i giorni di lunedì e martedì, il cronoprogramma potrebbe subire delle variazioni, con spostamento di lavori sotto il mercato coperto in via Verdi per la pioggia. In ogni caso, l'obiettivo resta quello di rifare tutti gli stalli blu. I lavori produrranno l'indisponibilità parziale e graduale degli stalli di sosta per il tempo necessario per i lavori, ma la stagione estiva, con un tasso di traffico molto più basso, e il progresso graduale e veloce dei lavori favoriscono l'opera di rifacimento.

GUARDA IL CRONOPROGRAMMA CON LE AREE DI INTERVENTO