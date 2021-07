Rimozione amianto, in arrivo 63 mila euro grazie al bando regionale

AGNADELLO - In arrivo 63.000 euro per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici e il rifacimento delle coperture grazie al bando regionale: i fondi saranno destinati alla rimozione dell'eternit "dai padiglioni cimiteriali, dai box comunali e dai mini alloggi per anziani, eliminando così un potenziale pericolo per la salute di tutti i nostri cittadini", spiega il vicesindaco Cesare Parisciani.

"La nostra azione amministrativa sta pian piano portando il nostro paese ad essere un piccolo gioiello - afferma Parisciani -. Arriverà un nuovo impianto di illuminazione per il campo sportivo, verranno istallati degli accumulatori di corrente sugli impianti fotovoltaici presenti, sarà istallato un parco giochi inclusivo in via Sandro Pertini. Inoltre continuano i lavori di riqualificazione dell'edificio comunale così da portare tutti gli uffici al piano terra ed è in corso una completa riqualificazione del cimitero. E per la sicurezza dei nostri figli abbiamo avviato un importantissimo studio sismico dei tre plessi scolastici che, partendo dalla materna, verranno poi adeguati"