Zanzare, lotta biologia a misura d’ape: incontro a palazzo Pallavicino

CREMONA - Questa sera alle 20.30 palazzo Pallavicino, in corso Matteotti 19, accoglie un incontro/seminario aperto al pubblico sul tema «Strategia di difesa e di lotta biologica integrata alle zanzare in ambito urbano per una gestione sostenibile e a misura d’ape», organizzato da Urban Bees, Api Lombardia e Città Rurale. Un’occasione per apprendere come contrastare l’invasione delle zanzare, senza però danneggiare la vita delle api, preziosa per l’intero equilibrio naturale. Il relatore sarà il dottor Giovanni Rota Martir.