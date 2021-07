Spaccata alla concessionaria Sissi Racing: via cinque moto

CREMA - Hanno agito nel cuore della notte, utilizzando un furgone come ariete: una volta sfondata la vetrina di Sissi Racing, concessionaria di moto in via Macello, hanno razziato cinque mezzi e, subito dopo, si sono dileguati. I ladri sono entrati in azione mezz'ora dopo le 3. Un blitz fulmineo, organizzato nei minimi dettagli: i malviventi sapevano che avrebbero avuto a disposizione non più di dieci minuti prima dell'arrivo dei carabinieri e del personale di vigilanza. Hanno fatto in tempo ad impossessarsi di tre moto da strada e di altre due moto elettriche da bambino: un colpo da quasi 40 mila euro. Ora l'Arma indaga: dall'esame delle immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza è emerso che i ladri hanno agito non solo con il furgone usato per la spaccata, ma anche con un'auto d'appoggio. Entrambi i mezzi risultano rubati.

IMMAGINI: FOTOLIVE - MASSIMO MARINONI