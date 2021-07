Far West in via Brescia: speronamento, spari e folle fuga

CREMONA - L’auto con a bordo i ladri che fa retromarcia e urta quella dei carabinieri messa di traverso per bloccarla. L’inversione a U, il secondo speronamento, il militare che rischia di essere investito. Nemmeno i tre colpi sparati in aria da un carabiniere impediscono ai ladri di fuggire. Una scena da Far West, avvenuta ieri in via Bonizone, traversa di via Brescia.

FINTI POLIZIOTTI: GLI ANZIANI NEL MIRINO



Il modus operandi messo in atto dai malfattori ricalca quello ormai consolidato da molte bande di truffatori: individuano alcune abitazioni di anziani, spacciandosi per appartenenti alle forze di polizia, con tanto di pettorine e finti distintivi. Con la scusa che nei paraggi sono stati commessi dei furti convincono le vittime a farli entrare in casa e, una volta dentro, rubano oggetti preziosi e denaro. Questa volta però le cose non sono andate secondo i loro piani. Infatti dopo alcuni tentativi andati male nella zona Battaglione, i tre malviventi, a bordo di una Volkswagen Golf, intorno alle 12 si sono spostati in località Cicognolo dove hanno tentato l’ultimo colpo. Anche in questo caso non sono riusciti a carpire la fiducia dell’anziana coppia, anzi: per spaventare la donna, che nel frattempo gridava dalla finestra per attirare l’attenzione dei passanti, i delinquenti hanno fatto esplodere un petardo. Questo episodio, comunicato immediatamente alla Centrale Operativa dei Carabinieri, ha permesso alla pattuglia della Radiomobile in quel momento in circuito di mettersi subito in caccia.

LA FUGA ROCAMBOLESCA

Poco dopo, infatti, i militari hanno intercettato l’autovettura che, da via Brescia, è svoltata in via Bonizone; sapendo che si trattava di una via chiusa e senza uscita, la pattuglia ha deciso quindi di seguirla per fermare e identificare i tre uomini. Che, scoperti, hanno tentato la fuga nell'unico modo possibile. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. E dei fuggitivi, per ora, nessuna traccia.