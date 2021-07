L'ospedale di Crema non è più Covid free

CREMA - Meno di due settimane: è già finito il periodo senza pazienti Covid-19 per l’ospedale Maggiore di Crema. L’estate scorsa era durato oltre tre mesi, con i primi ricoveri a ottobre inoltrato. Oggi sono due i ricoverati, entrambi over 60enni e non vaccinati (un cremasco e un pavese). Un terzo paziente, risultato positivo al tampone effettuato in Pronto soccorso, è stato rimandato a casa, seguito dal servizio domiciliare. L’ospedale era stato dichiarato Covid free venerdì 9 luglio, mentre la Terapia intensiva si era svuotata nella prima decade di giugno.