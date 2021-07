Il locale è una bolgia: attività sospesa per 8 giorni

ASOLA - Le risse tra clienti, spesso ubriachi, hanno richiesto in più di un'occasione l'intervento di ambulanze del 118 e pattuglie dell’Arma. Episodi ripetuti nel tempo, che hanno innescato un vero e proprio allarme sociale tra i residenti. Così, sulla scorta delle numerose segnalazioni pervenute al 112, il questore di Mantova, Paolo Sartori, ha disposto la chiusura per 8 giorni del Bar Matrix di via Marino Parenti. La proposta è nata da un'attività circostanziata e mirata dei carabinieri. Il locale colleziona così la terza sospensione temporanea, dopo quelle notificate il 15 aprile 2015 e il 29 settembre 2020.