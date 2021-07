Auto investe pedone e finisce contro un palo: due feriti

BOZZOLO - Perde il controllo dell'auto e investe un pedone che camminava sul marciapiede. L'incidente è avvenuto alle 20.30 di mercoledì a Bozzolo, in via Cremona. Ad avere la peggio G.S. pensionato di 65 anni che abita poco distante dal luogo dell'incidente e che stava passeggiando con il proprio cane. La persona alla guida della Opel Mokka è una 25enne di Tornata. Entrambi i feriti sono stati trasportati con ferite di media gravità all'ospedale di Cremona. Il cane, illeso ma molto spaventato, è stato recuperato in tarda serata in direzione Calvatone.