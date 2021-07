Paura per una ciclista 75enne investita da un'auto

PIADENA DRIZZONA - Stava percorrendo via Libertà per dirigersi verso casa, in via Cavallotti, in sella alla sua bicicletta, con diritto di precedenza, quando è stata urtata da una Ford Fiesta uscita dallo "stop" di via Platina, condotta da una 37enne residente a Piadena Drizzona. La ciclista, T.B., 75 anni, pure abitante a Piadena Drizzona, è caduta sull'asfalto, procurandosi lesioni lievi. Sul posto una autoambulanza di Porto emergenza, giunta da Bozzolo, che ha portato la 75enne al Pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore in codice verde. Presente una pattuglia di carabinieri. L'incidente è avvenuto alle 17.40.