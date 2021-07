Infortunio in azienda, ferito un 44enne

RIPALTA CREMASCA - Un uomo di 44 anni è rimasto ferito a causa di un infortunio sul lavoro in un'azienda agroalimentare di Ripalta Cremasca. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri del Comando di Crema, sono intervenute un'ambulanza della Croce Rossa e un'eliambulanza decollata da Bergamo in codice di massima emergenza. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Allertati anche i responsabili dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana.

