"Cappotto" vietato: le case restano "nude"

OFFANENGO - Il decreto legge Rilancio, varato dal governo per ridare slancio all’attività economica dopo il rallentamento causato dai provvedimenti restrittivi, ha suscitato interesse tra i cittadini per il Superbonus 110% in favore delle opere di riqualificazione energetica di immobili privati. Gli uffici comunali hanno potuto verificare la mobilitazione dei cittadini. Fra le varie richieste pervenute, numerose riguardano l’isolamento termico delle pareti esterne di immobili che sono ubicati in fregio a via pubbliche o di uso pubblico. Di fronte alla dimensione del fenomeno, il sindaco Gianni Rossoni ha portato il problema all’attenzione della giunta comunale che, dopo averlo valutato, ha espresso un parere contrario.

«Le motivazioni dell’indirizzo negativo espresso dall’amministrazione con un atto ufficiale come una delibera di giunta – hanno spiegato sindaco e assessori - si basano sulla considerazione che la realizzazione dell’isolamento termico su pareti esterne degli immobili che confinano con le strade pubbliche o di uso pubblico comporta l’occupazione di uno spazio pubblico con conseguente restringimento della via o del marciapiede ed il disallineamento delle facciate sia in senso orizzontale che, eventualmente, verticale». Rossoni e gli altri membri della giunta hanno aggiunto: «Poiché l’isolamento termico a cappotto può essere realizzato anche all’interno dell’edificio/muratura questa può essere una soluzione alternativa fattibile».