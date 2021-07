CASTELLEONE - Stroncata a 31 anni dalla variante Delta del Coronavirus: Serena Ciralli, nata e cresciuta a Castelleone, si è arresa al Covid-19 in un letto d'ospedale a Città del Capo. La giovane viveva da tre anni e mezzo nella capitale sudafricana, dove lavorava nel settore cinematografico. Anche la mamma di Serena, Tanya, è stata contagiata: è in via di guarigione.