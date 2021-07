Soresina, le estrazioni di Eni continueranno fino al 2027

SORESINA - È stata prorogata fino al 1° gennaio 2027 la concessione di Eni spa per l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi sul suolo soresinese. Il provvedimento della Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, sarà ora trasmesso al Ministero della Transizione ecologica.

NO AI NUOVI LAVORI DI RICERCA

"Si tratta - dice Raffaele Cattaneo - di un'istanza di proroga di un'attività in corso senza previsione d'interventi sul territorio, con l'utilizzo degli impianti e dei pozzi in esercizio, e che non prevede, al momento, ulteriori lavori di ricerca. A conferma dell'attenzione di Regione Lombardia per i territori e i Comuni coinvolti. Il programma dei lavori prevede infatti la prosecuzione della produzione, del monitoraggio e della manutenzione per massimizzare il recupero delle riserve tecniche del campo. E soprattutto interventi per ottimizzare e migliorare le performance produttive".

OBBLIGO di CHIUSURA DEI POZZI NON PRODUTTIVI

Nel decreto ministeriale di proroga dovrà essere inserito l'obbligo da parte di Eni spa di presentare, alla sezione competente di Bologna dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (Unmig), il programma di chiusura mineraria di ogni pozzo non più produttivo, entro un anno dalla sua messa fuori produzione. Senza attendere la futura scadenza della concessione. Eni spa dovrà presentare entro sei mesi dall'atto del decreto ministeriale di proroga alla stessa sezione di Bologna, per approvazione, il relativo cronoprogramma di chiusura e ripristino ambientale per i pozzi non più produttivi.