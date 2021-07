Anche Crema dice no all'IVA al 22% sugli assorbenti

CREMA - Il ciclo? Un lusso per pochi. Anzi, per poche. In Italia gli assorbenti vengono ancora tassati con l'IVA al 22% e non sono considerati beni di prima necessità, e la discussione su questo tema si ripresente ciclicamente, con toni sempre più accesi. Ma sono sempre più i Comuni e le associazioni di farmacie che decidono di dire no a questa situazione, aderendo all'iniziativa "No tampon tax: il ciclo non è un lusso". Ed ora, dopo Cremona, si aggiunge anche Crema.

Nelle farmacie comunali cremasche, difatti, si venderanno ora assorbenti, tamponi e coppette mestruali applicando l'IVA agevolata, allineandosi così al trattamento che già viene riservato, per esempio, alle lamette da barba. Una discriminazione di genere che non ha più senso di esistere, e che viene rifiutata ogni giorno di più da Comuni sia grandi che piccoli.

Così il sindaco Stefania Bonaldi ha approvato la mozione presentata da Mario Alessio Benelli, referente cittadino di Crema in azione, e dal consigliere Manuel Draghetti (M5S), che ricorda come già il Comune di Pandino abbia recentemente preso questa strada.





"Tuttavia, questo deve essere solo un primo approdo: eliminare l'IVA dagli assorbenti venduti dalle farmacie comunali è un simbolo ed uno sprono affinché anche i privati adottino tale misura e, soprattutto, affinché il Parlamento centrale legiferi in tal senso." dichiara Draghetti.