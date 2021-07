Auto contro una cancellata, sradicato contatore del gas

CREMONA - Guasto meccanico, impossibilità di controllare il volante e conseguenze gravi, fortunatamente però non tragiche, per quattro orceani che questo pomeriggio stavano transitando, tutti sulla stessa familiare, lungo la Melotta a Soncino. L’auto si è schiantata contro una cancellata, sradicando anche un contatore del gas. Immediato l’intervento della polizia locale, dei vigili del fuoco di Orzinuovi e del 118. Solo in due sono rimasti feriti.

La strada sarà messa in sicurezza entro sera. Il fortuito incidente poco dopo le 18. Quattro bresciani in viaggio da Orzinuovi, due italiani e due di origine straniera, si sono schiantati contro il muretto esterno di un’abitazione privata, distruggendo il colonnino erogatore. L’uomo alla guida, un cinquantenne, ha perso il controllo del veicolo a causa di un guasto, forse al motore, ma non si esclude l’ipotesi che si sia banalmente bucata una gomma. Sul posto la Croce verde per soccorrere i feriti. La strada è stata transennata dai vigili di piazza Garibaldi. In campo anche i pompieri per fermare la fuga di gas, prontamente contenuta.