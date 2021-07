Viadana, vaccinazioni senza prenotazione per gli over 60

VIADANA - All'hub di Viadana viene ampliata l'offerta vaccinale. Oltre alle vaccinazioni con prenotazione per i cittadini fra i 18 e i 59 anni, saranno somministrate anche le vaccinazioni senza prenotazione agli over 60, nel periodo fra il 22 luglio e il 1 agosto, tutti i giorni escluso il venerdì, dalle 8.30 alle 14 (Via Manzoni, 4, MUVI).